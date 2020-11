Inter, Lautaro spiega: «Ecco il motivo della mia esultanza» – VIDEO (Di mercoledì 18 novembre 2020) Lautaro Martinez è andato in gol nella gara tra Perù e Argentina: sua la rete che ha messo in ghiacchio la partita – VIDEO Lautaro Martinez ha messo a segno il gol del raddoppio in Perù-Argentina 0-2. Rete numero 11 in 21 presenze con l’Albiceleste. Ecco le sue parole a Tyc Sports. «La mia esultanza è stata così perché con il Paraguay non mi sentivo a mio agio, nel senso che individualmente non ho giocato come avrei voluto. Ho dovuto invertire quella tendenza, ed era ciò che volevo più di ogni altra cosa. Devo lavorare per la squadra e ho fatto un gran lavoro oggi come tutti i miei compagni». El gol del ex- #Racing, Lautaro Martínez para el 2-0 de #Argentina sobre #Peru en Lima. ? @TyCSports pic.twitter.com/735zk3twiY — Bar La Academia (@BarLaAcademia) November 18, 2020 Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 18 novembre 2020)Martinez è andato in gol nella gara tra Perù e Argentina: sua la rete che ha messo in ghiacchio la partita –Martinez ha messo a segno il gol del raddoppio in Perù-Argentina 0-2. Rete numero 11 in 21 presenze con l’Albiceleste.le sue parole a Tyc Sports. «La miaè stata così perché con il Paraguay non mi sentivo a mio agio, nel senso che individualmente non ho giocato come avrei voluto. Ho dovuto invertire quella tendenza, ed era ciò che volevo più di ogni altra cosa. Devo lavorare per la squadra e ho fatto un gran lavoro oggi come tutti i miei compagni». El gol del ex- #Racing,Martínez para el 2-0 de #Argentina sobre #Peru en Lima. ? @TyCSports pic.twitter.com/735zk3twiY — Bar La Academia (@BarLaAcademia) November 18, 2020 Leggi su ...

