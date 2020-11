Infortunio Sergio Busquets, l’esito degli esami: confermata la distorsione (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il Barcellona comunica le condizioni di Sergio Busquets: il centrocampista spagnolo resterà fuori sicuramente contro l’Atletico Madrid Il Barcellona ha comunicato l’esito degli esami dopo l’Infortunio di Sergio Busquets. Ecco il comunicato. «Il giocatore della prima squadra Sergio Busquets è stato visitato questa mattina dai Servizi Medici del Club ed è stata confermata la diagnosi di una distorsione del legamento laterale esterno del ginocchio sinistro. L’evoluzione ne segnerà la disponibilità. Il centrocampista del Barça, convocato dalla Spagna in questa finestra di gare della Nazionale, si è infortunato durante la sfida di sabato scorso contro la Svizzera, nella partita della ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il Barcellona comunica le condizioni di: il centrocampista spagnolo resterà fuori sicuramente contro l’Atletico Madrid Il Barcellona ha comunicatodopo l’di. Ecco il comunicato. «Il giocatore della prima squadraè stato visitato questa mattina dai Servizi Medici del Club ed è statala diagnosi di unadel legamento laterale esterno del ginocchio sinistro. L’evoluzione ne segnerà la disponibilità. Il centrocampista del Barça, convocato dalla Spagna in questa finestra di gare della Nazionale, si è infortunato durante la sfida di sabato scorso contro la Svizzera, nella partita della ...

