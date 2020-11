Indonesia, gli cade meteorite in casa: 33enne diventa milionario (Di mercoledì 18 novembre 2020) Un uomo di 33 anni è diventato milionario in Indonesia dopo che un meteorite gli è caduto in casa sfondandogli il tetto. L’incidente gli è valso oltre un milione e mezzo di euro e la sua storia è finita sui giornali di tutto il mondo. Il protagonista della vicenda a dir poco insolita è Josua Hutagalung, artigiano di bare. L’uomo stava lavorando proprio davanti alla sua casa nella città di Kolang, nella Sumatra settentrionale, quando la roccia di 2,1 chili ha sfondato la veranda di latta fuori dal suo soggiorno. Dopo essersi ripreso dal tonfo, il 33enne ha recuperato il frammento di detriti spaziali scavando nel terreno del suo giardino. “Il rumore era così forte che ha fatto tremare la casa. Dopo aver cercato, ho visto che il tetto di lamiera aveva un ... Leggi su tpi (Di mercoledì 18 novembre 2020) Un uomo di 33 anni ètoindopo che ungli è caduto insfondandogli il tetto. L’incidente gli è valso oltre un milione e mezzo di euro e la sua storia è finita sui giornali di tutto il mondo. Il protagonista della vicenda a dir poco insolita è Josua Hutagalung, artigiano di bare. L’uomo stava lavorando proprio davanti alla suanella città di Kolang, nella Sumatra settentrionale, quando la roccia di 2,1 chili ha sfondato la veranda di latta fuori dal suo soggiorno. Dopo essersi ripreso dal tonfo, ilha recuperato il frammento di detriti spaziali scavando nel terreno del suo giardino. “Il rumore era così forte che ha fatto tremare la. Dopo aver cercato, ho visto che il tetto di lamiera aveva un ...

Ultime Notizie dalla rete : Indonesia gli Indonesia, gli cade meteorite in casa: 33enne diventa milionario TPI Filastine & Nova. In vela per diffondere ritmi globali e ambientalismo

