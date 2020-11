“In Italia lavoravo troppo, la mia vita volava via. Qui in Svezia rischi un richiamo se passi più di otto ore in ufficio” (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Girando per le strade di Stoccolma è difficile trovare qualcuno che indossi una mascherina, tutti rispettano le distanze e non è raro vedere minorenni pagare con le carte di credito dei genitori, spesso a casa in smart working, la spesa della settimana: responsabilità individuale e innovazione tecnologica sono le armi con cui gli svedesi stanno combattendo il coronavirus”. Valentina Ciavarella è Italiana, ha 30 anni e vive in Svezia, paese finito nel mirino per la gestione anti-lockdown della pandemia. Lavora come manager (“senior communications strategist” è la qualifica) in un’azienda di consulenza alle imprese dal 2019, dopo cinque anni passati nel settore marketing di una start up a Parma. “Quando l’Europa iniziava a preoccuparsi seriamente della pandemia, qui veniva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Girando per le strade di Stoccolma è difficile trovare qualcuno che indossi una mascherina, tutti rispettano le distanze e non è raro vedere minorenni pagare con le carte di credito dei genitori, spesso a casa in smart working, la spesa della settimana: responsabilità individuale e innovazione tecnologica sono le armi con cui gli svedesi stanno combattendo il coronavirus”. Valentina Ciavarella èna, ha 30 anni e vive in, paese finito nel mirino per la gestione anti-lockdown della pandemia. Lavora come manager (“senior communications strategist” è la qualifica) in un’azienda di consulenza alle imprese dal 2019, dopo cinque anni passati nel settore marketing di una start up a Parma. “Quando l’Europa iniziava a preoccuparsi seriamente della pandemia, qui veniva ...

