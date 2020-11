In 17 regioni è stata superata la soglia creitica nelle terapie intensive (Di mercoledì 18 novembre 2020) AGI - In 17 regioni superata la soglia critica per le terapie intensive, ossia il limite del 30% di posti letto occupati da malati Covid (la media italiana è del 42%).È quanto rileva il monitoraggio dell'Agenas, aggiornato a ieri sera, in base una rielaborazione dei dati della Protezione Civile e del Ministero della Salute. Le regioni oltre la soglia sono: Campania (34%), Emilia Romagna (35%), Lazio (32%), Liguria (53%), Lombardia (64%), Marche (45%), Provincia di Bolzano (57%), Provincia di Trento (39%), Piemonte (61%), Puglia (41%), Sardegna (37%), Toscana (47%), Umbria (55%), Valle d'Aosta (46%) La Siciliaè' al limite, al 30%. Non va meglio per i posti letto di ricovero ordinario: la media italiana è al 51% (la soglia ... Leggi su agi (Di mercoledì 18 novembre 2020) AGI - In 17lacritica per le, ossia il limite del 30% di posti letto occupati da malati Covid (la media italiana è del 42%).È quanto rileva il monitoraggio dell'Agenas, aggiornato a ieri sera, in base una rielaborazione dei dati della Protezione Civile e del Ministero della Salute. Leoltre lasono: Campania (34%), Emilia Romagna (35%), Lazio (32%), Liguria (53%), Lombardia (64%), Marche (45%), Provincia di Bolzano (57%), Provincia di Trento (39%), Piemonte (61%), Puglia (41%), Sardegna (37%), Toscana (47%), Umbria (55%), Valle d'Aosta (46%) La Siciliaè' al limite, al 30%. Non va meglio per i posti letto di ricovero ordinario: la media italiana è al 51% (la...

repubblica : Agenas: 'Terapie intensive, in 17 regioni è stata superata la soglia critica' - LegaSalvini : #Morelli: La gara per potenziare le terapie intensive è stata pubblicata dal governo solo a ottobre, anche perché S… - marcocappato : 'Gli scienziati del CTS inseriscono in cima alle priorità (...) un criterio di raccolta uniforme dei dati, per aver… - Agenzia_Italia : In 17 regioni è stata superata la soglia creitica nelle terapie intensive - g_giuseppina : RT @AntonioMarconi4: Informate Arcuri... Agenas: 'Terapie intensive, in 17 regioni è stata superata la soglia critica' -