Impazza la bufala bonus Natale INPS di 3 mila euro | in realtà è il bonus nido

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Si sta tanto parlando in queste ore delerogato dall’, dal valore di 3e riservato alle famiglie con figli al di sotto dei 3 anni. Bisogna fare chiarezza, specificando che effettivamente un’agevolazione di questo genere esiste, ma che purtroppo non si tratta di un nuovo contributo. Ilerogato dall’altro non è che il, che ha visto aumentato il proprio importo fino ad un massimo di 3per effetto dell’art. 1, comma 343, legge 27 dicembre 2019 n.160. Come riportato da ‘investireoggi.it‘,non è prettamente unala comunicazione che parla dell’esistenza del ...