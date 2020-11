Immunità al coronavirus, lo studio: "Potrebbe durare almeno 8 mesi" (Di mercoledì 18 novembre 2020) L’Immunità al nuovo coronavirus Potrebbe durare almeno 8 mesi e i sopravvissuti, anche a forme leggere dell’infezione, Potrebbero essere protetti per anni. almeno questo è quanto emerso da uno studio... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 18 novembre 2020) L’al nuovoe i sopravvissuti, anche a forme leggere dell’infezione,ro essere protetti per anni.questo è quanto emerso da uno...

