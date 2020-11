Ilary Blasi prima dichiarazione social post Covid: “So chi è stato” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ilary Blasi, insieme al marito Francesco Totti, ha contratto il Covid qualche settimana fa, i coniugi insieme ai loro figli stanno bene ma si trovano in quarantena nella loro casa di Roma. La showgirl, attualmente lontana dalla tv, ha pubblicato la sua prima storia social dopo settimane, un video che ritrae i cuccioli nati dalla gatta Donna Paola un animale voluto dall’ex capitano della Roma di una razza particolare, Sphynx, nota per non avere il pelo. I cuccioli hanno appena un mese, sono molto teneri ma non sembrano avere le somiglianze della mamma gatta. Ilary infatti rivela di sapere chi è l’animale che ha corteggiato Donna Paola, un tenero gatto dal pelo bianco e nero che si aggirava nel loro giardino. Una spiegazione che fa sorridere la showgirl che si sta molto divertendo ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 18 novembre 2020), insieme al marito Francesco Totti, ha contratto ilqualche settimana fa, i coniugi insieme ai loro figli stanno bene ma si trovano in quarantena nella loro casa di Roma. La showgirl, attualmente lontana dalla tv, ha pubblicato la suastoriadopo settimane, un video che ritrae i cuccioli nati dalla gatta Donna Paola un animale voluto dall’ex capitano della Roma di una razza particolare, Sphynx, nota per non avere il pelo. I cuccioli hanno appena un mese, sono molto teneri ma non sembrano avere le somiglianze della mamma gatta.infatti rivela di sapere chi è l’animale che ha corteggiato Donna Paola, un tenero gatto dal pelo bianco e nero che si aggirava nel loro giardino. Una spiegazione che fa sorridere la showgirl che si sta molto divertendo ...

CIAfra73 : Ottimismo per l'Isola dei famosi in primavera: conduce Ilary Blasi, ecco il possibile cast - zazoomblog : GF Vip Alfonso Signorini a Ilary Blasi ai ferri corti? Parla lui - #Alfonso #Signorini #Ilary #Blasi - CheDonnait : Alfonso Signorini fa chiarezza sul rapporto con Ilary Blasi e poi fa alcune anticipazioni suoi nuovi concorrenti de… - callmesime_ : Se veramente come conduttrice dell' #isola sta Ilary Blasi e la volta buona che seguo questo reality più del GFvip - blogtivvu : Quali sono i rapporti tra Signorini e Ilary Blasi: retroscena su Totti e il #Covid -