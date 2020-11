Ilaria Capua, il superdiffusore che sconvolge il mondo: "Un positivo, meno di 60 invitati, 176 contagiati" | Video (Di mercoledì 18 novembre 2020) A DiMartedì la virologa italiana Ilaria Capua, di stanza a Miami, illustra il caso di superdiffusore di coronavirus che sconvolge gli esperti. "Sappiamo che determinate celebrazione, come i matrimoni, sono fattori di rischio e dunque servono linee guida che permettano di lavorare senza mettere a repentaglio la salute delle persone". L'esempio perfetto di quello che non va fatto è "il cluster del matrimonio americano", spiega Giovanni Floris. "Un matrimonio piccolo, sotto le 60 persone - sottolinea la Capua -. Tra gli invitati c'era un positivo al Covid che ha infettato a sua volta altre 176 persone, tutte quelle presenti al matrimonio e una serie di altre risultate dunque numericamente superiore. Di queste 176 persone ne ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) A DiMartedì la virologa italiana, di stanza a Miami, illustra il caso didi coronavirus chegli esperti. "Sappiamo che determinate celebrazione, come i matrimoni, sono fattori di rischio e dunque servono linee guida che permettano di lavorare senza mettere a repentaglio la salute delle persone". L'esempio perfetto di quello che non va fatto è "il cluster del matrimonio americano", spiega Giovanni Floris. "Un matrimonio piccolo, sotto le 60 persone - sottolinea la-. Tra glic'era unal Covid che ha infettato a sua volta altre 176 persone, tutte quelle presenti al matrimonio e una serie di altre risultate dunque numericamente superiore. Di queste 176 persone ne ...

ilariacapua : Le pandemie sono fenomeni epocali e per molti versi sorprendenti. Di certo quella del 2020, è l'apoteosi della comp… - Adnkronos : #IlariaCapua: 'Compleanno #coronavirus, siamo a svolta' - fattoquotidiano : Coronavirus, Ilaria Capua su La7: “Serve lockdown volontario, io non esco mai di casa. È come se fuori ci fosse una… - ricatti88 : RT @Libero_official: Ilaria #Capua a #DiMartedì. il 'cluster del matrimonio'. '#Superdiffusore, un positivo, 60 invitati, 176 contagiati e… - Libero_official : Ilaria #Capua a #DiMartedì. il 'cluster del matrimonio'. '#Superdiffusore, un positivo, 60 invitati, 176 contagiati… -