Il vaccino di Pfizer è efficace al 95 per cento

RobertoBurioni : Appena annunciata la fine dello studio di fase 3 della Pfizer con risultati entusiasmanti. Se il vaccino mantiene l… - RobertoBurioni : Per chi se l'è persa, ecco la mia spiegazione del vaccino Pfizer contro COVID-19; tenete conto che il vaccino Moder… - Corriere : Pfizer, sperimentazione finita: «Il nostro vaccino efficace al 95% e non ha effetti av... - Donati7Nicola : RT @fattoquotidiano: Vaccino Covid, Pfizer termina l’analisi della fase 3 e annuncia: “Efficacia al 95%”. Moderna due giorni fa dava il suo… - tvfan0101 : RT @RobertoBurioni: Appena annunciata la fine dello studio di fase 3 della Pfizer con risultati entusiasmanti. Se il vaccino mantiene le pr… -

Ultime Notizie dalla rete : vaccino Pfizer

I risultati finali del trial clinico di fase III confermano l’efficacia al 95% del candidato vaccino contro COVID di Pfizer e BioNtech. Le due aziende presenteranno ora i risultati alle agenzie regola ...I risultati, inoltre, suggeriscono che la protezione conferita dai vaccini in via di sviluppo, come quelli prodotti da Pfizer e Moderna, entrambi efficaci per oltre il 90 per cento, durerà più a lungo ...