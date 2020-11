(Di mercoledì 18 novembre 2020) Sul Canale 680 del digitale terrestre (Toscana) un esilarante superclassico della commedia in vernacolo fiorentino, che non scade mai nel volgare nonostante l'ambientazione in una casa chiusa

FirenzePost : Il Teatro di Cestello su Clivo TV con «La zona tranquilla» di Caglieri, da un racconto di Odoardo Spadaro -

Ultime Notizie dalla rete : Teatro Cestello

Firenze Post

Sul Canale 680 del digitale terrestre (Toscana) un esilarante superclassico della commedia in vernacolo fiorentino, che non scade mai nel volgare nonostante l’ambientazione in una casa chiusa ...Qualche anno dopo lo Special sul Casanova, nel 1984, e questa volta senza Liliana Betti incorsa nel frattempo in una rivolta personale contro il suo creatore (di cui il Centenario Felliniano ...