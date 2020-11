Il sessismo del docente: le decisioni prese dalle donne condizionate dall'emotività (Di mercoledì 18 novembre 2020) 'Giudici donne non dovrebbero esserci, perché giudicare significa essere imparziali e il giudizio delle donne è condizionato a causa della loro innata ed esagerata sensibilità ed emotività'. A dire ... Leggi su globalist (Di mercoledì 18 novembre 2020) 'Giudicinon dovrebbero esserci, perché giudicare significa essere imparziali e il giudizio delleè condizionato a causa della loro innata ed esagerata sensibilità ed'. A dire ...

