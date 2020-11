Il Segreto, spoiler al 27/11: Raimundo è ancora vivo (Di giovedì 19 novembre 2020) Il Segreto, anticipazioni dal 22 al 27 novembre. Il Capitano Huertas ha trovato le prove che Raimundo sarebbe ancora vivo. Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate de Il Segreto, dal 22 al 27 novembre. In queste puntate vedremo Donna Francisca e Matias tormentati dall’incertezza della fine di Raimundo. Il Capitano Huertas porta loro buone notizie. Ha infatti trovato le prove che l’uomo sarebbe riuscito a scappare dai suoi carcerieri anche se ora è inseguito da questi ultimi. Nel frattempo Tiburcio è costretto a rivelare la verità a Dolores. Vediamo adesso le anticipazioni più nel dettaglio. Donna Francisca, così come Matias, è tormentata dall’incertezza sul destino di Raimundo, ma c’è una flebile speranza che sia ancora ... Leggi su 2anews (Di giovedì 19 novembre 2020) Il, anticipazioni dal 22 al 27 novembre. Il Capitano Huertas ha trovato le prove chesarebbe. Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate de Il, dal 22 al 27 novembre. In queste puntate vedremo Donna Francisca e Matias tormentati dall’incertezza della fine di. Il Capitano Huertas porta loro buone notizie. Ha infatti trovato le prove che l’uomo sarebbe riuscito a scappare dai suoi carcerieri anche se ora è inseguito da questi ultimi. Nel frattempo Tiburcio è costretto a rivelare la verità a Dolores. Vediamo adesso le anticipazioni più nel dettaglio. Donna Francisca, così come Matias, è tormentata dall’incertezza sul destino di, ma c’è una flebile speranza che sia...

piucheperfetto : Ho finito Il Regno Segreto e devo dire che l’attesa ne è valsa la pena è uno dei miei libri preferiti della saga, s… - Raxam__ : Spoiler Kh: MOM . . No scusate non ho capito, quindi Riku è entrato a Quadratum, che è la Shibuya di verum rex, dov… - berta95italy : Il Segreto, spoiler Spagna: Marta torna a Puente Viejo con il promesso sposo Ramon - berta95italy : Il Segreto, spoiler Spagna: Urrutia rinchiuso in galera dopo la denuncia di Alberto Santos - berta95italy : Il Segreto, spoiler al 20 novembre: Maria Jesus e Alberto vogliono rovinare Ignacio -

Ultime Notizie dalla rete : Segreto spoiler Il segreto, spoiler spagnoli: Marta sposa il cugino Ramon e torna a Puente Viejo Blasting News Italia Daydreamer anticipazioni: EMRE ha un segreto che nasconde a tutti, ecco quale

Problemi economici in arrivo per i novelli sposi Emre Divit (Birand Tunca) e Leyla Aydin (Oznur Serceler) nelle prossime puntate italiane di Daydreamer – Le Ali del Sogno: ad un anno dalla rottura tra ...

Il segreto, spoiler spagnoli: Marta sposa il cugino Ramon e torna a Puente Viejo

Nelle prossime puntate de Il segreto, don Ignacio rimarrà stupito del matrimonio di Marta, mentre Rosa sembrerà sempre più preda della sua follia.

Problemi economici in arrivo per i novelli sposi Emre Divit (Birand Tunca) e Leyla Aydin (Oznur Serceler) nelle prossime puntate italiane di Daydreamer – Le Ali del Sogno: ad un anno dalla rottura tra ...Nelle prossime puntate de Il segreto, don Ignacio rimarrà stupito del matrimonio di Marta, mentre Rosa sembrerà sempre più preda della sua follia.