Il ritiro dall'Afghanistan aiuterà Biden su Iran e Cina. La lettura di Carlo Jean (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il ritiro americano dall'Afghanistan favorirà prima di tutti i talebani. Danneggerà il governo di Kabul, troppo diviso per affrontare le milizie islamiste, ma anche l'Iran, la Cina e la Russia, visto che si preannuncia destabilizzante per tutta l'Asia centrale. Ciò potrebbe addirittura favorire Joe Biden, sia nella pressione su Pechino, sia nei negoziati che intende avviare con Teheran. È il quadro descritto a Formiche.net dal generale Carlo Jean, esperto di affari militari e docente di studi strategici, che abbiamo raggiunto per commentare la decisione americana di portare il contingente in Afghanistan da 4.500 a 2.500 unità. Generale, come commenta il nuovo ritiro americano? Non è del tutto nuovo. Trump aveva ripetuto diverse volte che si sarebbe ...

