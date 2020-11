Il ristorante aperto per gli altri: "Ogni sabato pasti gratis a chi ha bisogno" (Di mercoledì 18 novembre 2020) Querceta (Lucca), 18 novembre 2020 - Il calore della solidarietà è ancor più familiare se prevede un pasto caldo. Gaio Giannelli , il vulcanico oste-macellaio titolare dal 2004 della Trattoria Pozzo ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 18 novembre 2020) Querceta (Lucca), 18 novembre 2020 - Il calore della solidarietà è ancor più familiare se prevede un pasto caldo. Gaio Giannelli , il vulcanico oste-macellaio titolare dal 2004 della Trattoria Pozzo ...

Il ristorante aperto per gli altri: "Ogni sabato pasti gratis a chi ha bisogno"

Ogni sabato il ristoratore Giannelli distribuirà dal suo "Pozzo di Bugia" 200 pasti caldi per le famiglie in difficoltà di Querceta. E anche confezioni di pasta e olio ...

Ogni sabato il ristoratore Giannelli distribuirà dal suo "Pozzo di Bugia" 200 pasti caldi per le famiglie in difficoltà di Querceta. E anche confezioni di pasta e olio ...