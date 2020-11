Il presidente argentino legalizzare l'aborto tramite legge (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il presidente dell'Argentina Fernández ha annunciato di voler presentare una proposta di legge per rendere legale la pratica dell'aborto. Argentina, il presidente Fernández vuole rendere legale l’aborto su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ildell'Argentina Fernández ha annunciato di voler presentare una proposta diper rendere legale la pratica dell'. Argentina, ilFernández vuole rendere legale l’su Notizie.it.

Agenzia_Italia : Il presidente argentino ha presentato un progetto per legalizzare l'aborto - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Il presidente argentino ha presentato un progetto per legalizzare l'aborto - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Il presidente argentino ha presentato un progetto per legalizzare l'aborto - Notiziedi_it : Il presidente argentino ha presentato un progetto per legalizzare l’aborto - EneaMelandri : RT @Agenzia_Italia: Il presidente argentino ha presentato un progetto per legalizzare l'aborto -

Ultime Notizie dalla rete : presidente argentino Il presidente argentino ha presentato un progetto per legalizzare l'aborto AGI - Agenzia Italia Argentina, il presidente Fernández vuole rendere legale l’aborto

Il presidente dell'Argentina Fernández ha annunciato di voler presentare una proposta di legge per rendere legale la pratica dell'aborto.

Il presidente argentino ha presentato un progetto per legalizzare l'aborto

L'annuncio di Alberto Fernandez ha prodotto scene di giubilo e di festa in una manifestazione di migliaia di attivisti filo-governativi intorno al Congresso ...

Il presidente dell'Argentina Fernández ha annunciato di voler presentare una proposta di legge per rendere legale la pratica dell'aborto.L'annuncio di Alberto Fernandez ha prodotto scene di giubilo e di festa in una manifestazione di migliaia di attivisti filo-governativi intorno al Congresso ...