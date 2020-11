Il premio Pulitzer | biografa di Melania | Chi parla di divorzio vuole solo liberarsi di Trump

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Quello dei 50 milioni di dollari aper ill’ultimo dei rumors circolati (mai confermati) che circola in queste settimane sul matrimonio di Donald. A generare le ipotesi sono stati anzitutto i contenuti della biografia non autorizzata The Art of Her Deal: The Untold Story of, in cui ilMary Jordan suggeriva che, secondo una presunta rinegoziazione del contratto prematrimoniale avvenuta dopo l’elezione del 2016, la first lady si sarebbe impegnata a rimanere sposata con The Donald almeno fino alla fine della sua presidenza. Una rivelazione che, all’indomani della vittoria di Joe Biden alle Presidenziali Usa 2020, ha dato adito a deduzioni e congetture. Tanto che la ex ...