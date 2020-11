Il premier Conte mette alla prova le offerte di dialogo di Forza Italia: “Ma percorso sulla manovra, non su governo e maggioranza” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Forza Italia non entrerà in maggioranza e men che meno al governo, come ha subito avvertito il M5s. Ma il percorso di collaborazione istituzionale degli azzurri e il governo sulla manovra finanziaria e lo scostamento di bilancio sembra cominciare per davvero. Con le voci più autorevoli: da una parte il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che affida a fonti di Palazzo Chigi la linea di coinvolgere i capigruppo perché si avvii questo “dialogo costruttivo“, dall’altra il suo predecessore Silvio Berlusconi che al mattino, in un intervento telefonico durante la conferenza stampa del partito proprio sulla manovra, ha dato esplicitamente la linea ai suoi. “Accogliamo pienamente l’appello di collaborazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020)non entrerà in maggioranza e men che meno al, come ha subito avvertito il M5s. Ma ildi collaborazione istituzionale degli azzurri e ilfinanziaria e lo scostamento di bilancio sembra cominciare per davvero. Con le voci più autorevoli: da una parte il presidente del Consiglio Giuseppeche affida a fonti di Palazzo Chigi la linea di coinvolgere i capigruppo perché si avvii questo “costruttivo“, dall’altra il suo predecessore Silvio Berlusconi che al mattino, in un intervento telefonico durante la conferenza stampa del partito proprio, ha dato esplicitamente la linea ai suoi. “Accogliamo pienamente l’appello di collaborazione ...

fattoquotidiano : Minacce di morte a Casalino, il portavoce del premier Conte presenta denuncia alla polizia - fattoquotidiano : Incontro governo-sindacati, botta e risposta in diretta tra Bombardieri (Uil) e Conte. Premier: “Avete mai scritto… - AnnalisaChirico : I Dpcm del premier Conte sono spesso confusionari e lasciano gli italiani con molti dubbi, ora dal sito del Governo… - Italia_Notizie : Il premier Conte mette alla prova le offerte di dialogo di Forza Italia: “Ma percorso sulla manovra, non su governo… - clikservernet : Il premier Conte mette alla prova le offerte di dialogo di Forza Italia: “Ma percorso sulla manovra, non su governo… -

Ultime Notizie dalla rete : premier Conte Il premier Conte mette alla prova le offerte di dialogo di Forza Italia: "Ma percorso sulla manovra, non su governo e maggioranza" Il Fatto Quotidiano Coronavirus: Conte, dialogo con Fi ma perimetro governo resta invariato

Condividi questo articolo:Roma, 18 nov. (Adnkronos) – Nessun timore né tantomeno ostacoli al dialogo con le opposizioni. Il premier Giuseppe Conte ha già dichiarato pubblicamente, nella sede ufficiale ...

Conte: «Presto nuove misure per sostegno a economia. Sfida insidiosa, facciamo squadra»

L'impatto della pandemia richiede «un impegno finanziario prolungato nel tempo e anche più corposo di quanto sin qui fatto». Lo afferma il premier Giuseppe Conte nel ...

Condividi questo articolo:Roma, 18 nov. (Adnkronos) – Nessun timore né tantomeno ostacoli al dialogo con le opposizioni. Il premier Giuseppe Conte ha già dichiarato pubblicamente, nella sede ufficiale ...L'impatto della pandemia richiede «un impegno finanziario prolungato nel tempo e anche più corposo di quanto sin qui fatto». Lo afferma il premier Giuseppe Conte nel ...