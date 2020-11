Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 19 novembre: Adelaide ha le prove (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 19 novembre: al Paradiso sta arrivando un ospite speciale. Nel frattempo Adelaide indaga su Federico. Al Paradiso è in arrivo un ospite d’onore. Si tratta di Sante Gaiardoni, noto ciclista. Le Veneri sono entusiaste, ma notano anche un dettaglio importante: i grandi eventi sono sempre riservati ad ospiti maschi. È L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il19: alsta arrivando un ospite speciale. Nel frattempoindaga su Federico. Alè in arrivo un ospite d’onore. Si tratta di Sante Gaiardoni, noto ciclista. Le Veneri sono entusiaste, ma notano anche un dettaglio importante: i grandi eventi sono sempre riservati ad ospiti maschi. È L'articolo proviene da YesLife.it.

IlSegretoTvSoap : Il Paradiso delle Signore nuova puntata del 26 novembre: Stefania sa la verità su Federico - Mariant67111021 : RT @itselkhe: ormai guardo il paradiso solo per vedere delle dannate scene cosimella e giustamente questi non me li fanno vedere shame on… - itselkhe : ormai guardo il paradiso solo per vedere delle dannate scene cosimella e giustamente questi non me li fanno vedere… - SimonuandaMaria : RT @AndreaSpanu6: arresto e uccisione di oppositori politici, soppressione delle libertà e di tutte le voci critiche, propaganda martellant… - LinkaTv : E' iniziato Il Paradiso delle Signore 5 su #rai1 Clicca qui per classifica tweet: -