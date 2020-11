Il Padrino Coda: La morte di Michael Corleone, il trailer della riedizione restaurata (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il Padrino Coda: La morte di Michael Corleone è il titolo della riedizione rimontata e restaurata de Il Padrino 3 di Coppola, ecco il trailer in attesa dell'uscita in home video. Svelato il trailer della riedizione restaurata de Il Padrino - parte terza, capitolo finale dell'iconica trilogia di Francis Ford Coppola presto disponibile per l'acquisto. Il Padrino - Parte terza, che compie 30 anni, sarà disponibile dal 10 dicembre grazie a Universal Pictures Home Entertainment Italia con una nuova riedizione, comprendente un nuovo inizio, un nuovo finale ed anche un nuovo titolo: Il Padrino ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il: Ladiè il titolorimontata ede Il3 di Coppola, ecco ilin attesa dell'uscita in home video. Svelato ilde Il- parte terza, capitolo finale dell'iconica trilogia di Francis Ford Coppola presto disponibile per l'acquisto. Il- Parte terza, che compie 30 anni, sarà disponibile dal 10 dicembre grazie a Universal Pictures Home Entertainment Italia con una nuova, comprendente un nuovo inizio, un nuovo finale ed anche un nuovo titolo: Il...

