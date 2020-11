Il matrimonialista Gassani | Il 2020 è l’anno dell’attentato all’amore | +30% di separazioni

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 18 novembre 2020) L’emergenza sanitaria da coronavirus va di pari passo a quella economica e psicologica, attentando un colpo di grazia alla famiglia, alla coppia,. Si parte dall’assegno di mantenimento dei figli, che “nel 30% dei casi non viene più pagato senza possibilità per noi avvocati di intervenire in sede penale, o civile, perché se c’è impossibilità ad adempiere, il giudice non condanna”, per passare alle crisi coniugali e, queste ultime “aumentate circa del 30% rispetto alscorso”, fino alle “crisi di unioni civili e convivenze more uxorio”, ai “30mila matrimoni saltati, rinviati per covid che non sappiamo se saranno riconfermati”. È quanto denuncia all’Adnkronos Gian Ettore, avvocato e presidente dell’Ami, Associazione Matrimonialisti italiani.cita poi il disagio ...