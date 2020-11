Il Manchester City non molla la presa: nuovo assalto per Messi (Di mercoledì 18 novembre 2020) In estate sembrava tutto fatto: Leo Messi pronto a trasferirsi al Manchester City per ritrovare l'ex maestro Pep Guardiola. Alla fine, però, il fuoriclasse argentino ha deciso di rimanere comunque al Barcellona, nonostante i gravi contrasti con l'allora presidente Josep Maria Bartomeu. Tuttavia l'affare potrebbe essere solamente rinviato.COLPACCIOInfatti secondo il Sun, il Manchester City avrebbe deciso di farsi avanti in estate, pronto a strappare Messi al Barcellona. L'argentino non ha ancora sciolto le riserve sulla possibilità di continuare con i blaugrana e a questi dubbi si aggrappano i Citizens. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di mercoledì 18 novembre 2020) In estate sembrava tutto fatto: Leopronto a trasferirsi alper ritrovare l'ex maestro Pep Guardiola. Alla fine, però, il fuoriclasse argentino ha deciso di rimanere comunque al Barcellona, nonostante i gravi contrasti con l'allora presidente Josep Maria Bartomeu. Tuttavia l'affare potrebbe essere solamente rinviato.COLPACCIOInfatti secondo il Sun, ilavrebbe deciso di farsi avanti in estate, pronto a strappareal Barcellona. L'argentino non ha ancora sciolto le riserve sulla possibilità di continuare con i blaugrana e a questi dubbi si aggrappano i Citizens. ITA Sport Press.

Ben prima che le multiproprietà diventassero la normalità per il calcio, la squadra olandese fondò un club a Città del Capo, senza però crederci mai abbastanza ...

Il Manchester City non si arrende per Leo Messi dopo il corteggiamento dell’ultima estate. Se il numero dieci argentino non dovesse rinnovare il contratto in scadenza con il Barcellona a giugno, il cl ...

