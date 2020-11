Il Gruppo Volkswagen prepara l’ammiraglia Landjet (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il Gruppo Volkswagen coinvolgerà Audi, Bentley e Porsche per la produzione di nuove auto elettriche che comporranno l’ammiraglia Landjet. Le vetture saranno partorite nello stabilimento Volkswagen di Hannover, per entrare in commercio dal 2024. Landjet, il nome in codice della nuova ammiraglia Landjet è il nuovo nome in codice assegnato al nuovo progetto che il Gruppo Volkswagen, con Audi, Bentley e Porsche sta sviluppando. Secondo quanto riportato dai giornali Handelsblatt e Autonews, la casa automobilistica di Wolfsburg ha avviato un lavoro di sviluppo di un’ammiraglia composta da auto a zero emissioni di anidride carbonica che saranno sul mercato a partire dal 2024.Tra le stesse indiscrezioni c’è qualche informazione anche ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ilcoinvolgerà Audi, Bentley e Porsche per la produzione di nuove auto elettriche che comporranno. Le vetture saranno partorite nello stabilimentodi Hannover, per entrare in commercio dal 2024., il nome in codice della nuova ammiragliaè il nuovo nome in codice assegnato al nuovo progetto che il, con Audi, Bentley e Porsche sta sviluppando. Secondo quanto riportato dai giornali Handelsblatt e Autonews, la casa automobilistica di Wolfsburg ha avviato un lavoro di sviluppo di un’ammiraglia composta da auto a zero emissioni di anidride carbonica che saranno sul mercato a partire dal 2024.Tra le stesse indiscrezioni c’è qualche informazione anche ...

vaielettrico : CERCHI LAVORO? @CUPRA (gruppo #Volkswagen) è a caccia di talenti per la sua nuova rete di vendita in #Italia. Parte… - S_Sordelli : RT @VWGroupItalia: .@VWGroup aumenta gli investimenti destinati alle tecnologie future: 73 miliardi di Euro nei prossimi 5 anni, focus su #… - broby68 : Gruppo Volkswagen: avviata la produzione di motori elettrici in Cina - citytech_eu : ??@VOLKSWAGEN punta tutto sul #futuro! Il Gruppo investirà 73 miliardi di $ in #AutoElettriche e #GuidaAutonoma. Pr… - ANSA_Motori : Il Gruppo Volkswagen avvia la produzione del motore elettrico APP 310 in Cina #ANSAmotori -