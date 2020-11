“Il governo è già al lavoro con nuove misure contro le disuguaglianze” anticipa Conte (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Esercenti, ristoratori mi hanno manifestato la loro sorpresa per la rapidità dei ristori erogati, arrivati a destinazione in poco più di una settimana. Ma siamo consapevoli che la profondità della crisi richiede un più corposo intervento, più prolungato nel tempo e anche più sostanzioso di quanto qui finora fatto. Il governo è già a lavoro per nuove misure di sostegno a stretto giro, pronto a stanziare ulteriori risorse”. Intervenendo a Firenze all’assemblea Fipe Confcommercio 2020, il premier Conte colto l’opportunità per far impunto della situazione ed annunciare che il governo già al lavoro per nuove misure di sostegno a stretto giro“. Conte: “Sono in arrivo nuove risorse per battere le ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Esercenti, ristoratori mi hanno manifestato la loro sorpresa per la rapidità dei ristori erogati, arrivati a destinazione in poco più di una settimana. Ma siamo consapevoli che la profondità della crisi richiede un più corposo intervento, più prolungato nel tempo e anche più sostanzioso di quanto qui finora fatto. Ilè già aperdi sostegno a stretto giro, pronto a stanziare ulteriori risorse”. Intervenendo a Firenze all’assemblea Fipe Confcommercio 2020, il premiercolto l’opportunità per far impunto della situazione ed annunciare che ilgià alperdi sostegno a stretto giro“.: “Sono in arrivorisorse per battere le ...

