Il giorno della sentenza: 'A Trani c'era un sistema criminale' (Di mercoledì 18 novembre 2020) BARI - Il Rolex Daytona che sarebbe stato regalato a Nardi in cambio di un intervento (mai avvenuto) sui giudici di appello. La ristrutturazione della villa di Trani e della casa di Roma dell'ex gip. ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 18 novembre 2020) BARI - Il Rolex Daytona che sarebbe stato regalato a Nardi in cambio di un intervento (mai avvenuto) sui giudici di appello. La ristrutturazionevilla dicasa di Roma dell'ex gip. ...

joshuawongcf : che continua giorno dopo giorno a battersi affinché il dal governo centrale cinese rispetti la Legge Fondamentale d… - borghi_claudio : @enzo2308 @boni_castellane Si. Nessun altra possibilità. Se fossimo stati noi al governo all'arrivo della pandemia… - fanpage : Domenica 17 novembre 2019 in un ospedale della provincia dello Hubei, in Cina, un uomo viene ricoverato con una “mi… - umbertoliuzzo : RT @agorarai: “Apprezzo ciò che ha detto Conte sulla vicenda della Calabria, perché non è da tutti ammettere le proprie responsabilità, anc… - giooorrgii : secondo Seneca ogni giorno della mia vita è un giorno perso -

Ultime Notizie dalla rete : giorno della Il giorno della sentenza: «A Trani c'era un sistema criminale» La Gazzetta del Mezzogiorno Covid, "strascichi a distanza di mesi": l'allarme della biologa

Dal Covid si può guarire, ma c’è il rischio di portarsi dietro cicatrici anche a distanza di mesi. L’allarme lo ha lanciato la biologa ...

Resta il rebus della pesca vietata, ora Spadafora promette soluzioni

La pesca sportiva non è considerata attività sportiva e pertanto non si può praticare in zona rossa: questo sta scritto sul sito della Presidenza del consiglio. Sono circa tre milioni (tesserati e non ...

Dal Covid si può guarire, ma c’è il rischio di portarsi dietro cicatrici anche a distanza di mesi. L’allarme lo ha lanciato la biologa ...La pesca sportiva non è considerata attività sportiva e pertanto non si può praticare in zona rossa: questo sta scritto sul sito della Presidenza del consiglio. Sono circa tre milioni (tesserati e non ...