Il drink di GQ è firmato Nio Cocktails

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 18 novembre 2020) NIOe GQ lanciano la loro prima collaborazione per creare un'unica e lussuosa esperienza degustativa con una collezione di cocktail perfettamente miscelati, fondendo edonismo, stile e lusso con tutti e cinque i sensi. Creata da NIO- la startup italiana leader nella miscelazione artigianale di cocktail ready to- esclusivamente per GQ, la collezione, confezionata in un set regalo realizzato con materiali riciclabili al 100%, è disponibile per l'acquisto online e pronta da gustare nel comfort della propria casa. Di cosa si tratta? Di un vero e proprio diario estetico di un viaggio sensoriale, attraverso cui vengono celebrate quattro città, capitali del gusto, e ognuna caratterizzata da uno stile unico. La confezione racchiude così al su interno quattro cocktail esclusivi creati e miscelati ...