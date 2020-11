“Il Covid può influire sulle capacità mentali di persone giovani con strascichi a medio e a lungo termine”: le parole della biologa Gallavotti su La7 (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Sembra chiaro che questo virus in qualche modo può influire in certi casi sulle nostre capacità mentali a medio e a lungo termine. Molte persone lamentano una sorta di nebbia mentale, difficoltà di concentrazione, difficoltà di memoria, stanchezza, anche a mesi di distanza dal giorno in cui sono dichiarate ufficialmente guarite“. Lo spiega a “Dimartedì” (La7) la biologa Barbara Gallavotti, che aggiunge: “Questi strascichi sembrano riguardare una persona su 20, soprattutto tra quelli che hanno manifestato la malattia non in maniera particolarmente grave. E sono spesso persone giovani, con un’età compresa tra i 18 e i 49 anni“. L’autrice di “Superquark” puntualizza: “Il virus potrebbe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Sembra chiaro che questo virus in qualche modo puòin certi casinostree atermine. Moltelamentano una sorta di nebbia mentale, difficoltà di concentrazione, difficoltà di memoria, stanchezza, anche a mesi di distanza dal giorno in cui sono dichiarate ufficialmente guarite“. Lo spiega a “Dimartedì” (La7) laBarbara, che aggiunge: “Questisembrano riguardare una persona su 20, soprattutto tra quelli che hanno manifestato la malattia non in maniera particolarmente grave. E sono spesso, con un’età compresa tra i 18 e i 49 anni“. L’autrice di “Superquark” puntualizza: “Il virus potrebbe ...

