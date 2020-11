Il coraggio della fondazione Donizetti

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Abbiamo raggiunto il tenore Daniele Lettieri a Bergamo che sta provando per due produzioni del Festival Marino Faliero e Le nozze in Villa. “Avrebbe dovuto essere un anno di esperienza per me giovane professionista, siamo quasi fermi. Bisogna inventarsi l’entusiasmo”. Di Olga Chieffi Il mondo del teatro, dopo il dpcm del 25 ottobre, che ha chiuso al pubblico i templi sacrilirica, le sale da concerto e i cinema, si è diviso sullo streaming, sulla rimodulazione dei cartelloni, sulla possibilità di continuare a lavorare e offrire lavoro. Se il teatro alla Scala è stato definito “La bella addormentata”, l’Associazione Nazionale Fondazioni Lirico Sinfoniche (Anfols) che riunisce 12 istituzioni, tranne proprio l’ente scaligero, ha deciso che ogni teatro organizzerà spettacoli senza pubblico da trasmettere in streaming sotto il titolo generale “Aperti, nonostante ...