Il Collegio 5: tre nuovi espulsi, il ciclone Scarano avrà la Giacca Rossa? (Di mercoledì 18 novembre 2020) Siamo oramai arrivati al giro di boa per Il Collegio 5: l'amatissimo reality show di Rai Due è andato in onda martedì 17 novembre 2020 con la quarta puntata su otto previste in totale. Il gruppo di collegiali alterna momenti di grande affiatamento a attimi di litigi e scissioni; proprio come quella che ha aperto la nuova puntata. Dopo esser stati graziati per l'ultima volta dal Preside, i due collegiali Crivellini e Bettin sono stati protagonisti dell'ennesimo momento di disturbo consumatosi questa volta nelle camerate mentre alcuni dei loro compagni stavano dormendo. L'espulsione è stata ovvia e si è consumata durante una lezione della professoressa Petolicchio.Ma la vita de Il Collegio sta per essere scossa da un nuovo grande avvenimento: giunti a quattro settimane di lezioni, i ...

Siamo oramai arrivati al giro di boa per Il Collegio 5: l’amatissimo reality show di Rai Due è andato in onda martedì 17 novembre 2020 con la quarta puntata su otto previste in totale. Il gruppo di ...

