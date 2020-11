Il City torna su Messi? Secondo il Sun potrebbe riporvarci già a gennaio (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il Manchester City è pronto a riprovare a portare Lionel Messi alla corte di Guardiola. A rivelarlo il Sun, Secondo il quale il club potrebbe nuovamente bussare alla porta del Barcellona già a gennaio. In estate si era parlato tanto di questo clamoroso trasferimento dato che Messi aveva completamente rotto con i catalani. Poi però, niente da fare. Il City però sembrerebbe pronto a fare un nuovo tentativo, dato che i rapporti dell’argentino con i balugrana non sono certamente migliorati. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il Manchesterè pronto a riprovare a portare Lionelalla corte di Guardiola. A rivelarlo il Sun,il quale il clubnuovamente bussare alla porta del Barcellona già a. In estate si era parlato tanto di questo clamoroso trasferimento dato cheaveva completamente rotto con i catalani. Poi però, niente da fare. Ilperò sembrerebbe pronto a fare un nuovo tentativo, dato che i rapporti dell’argentino con i balugrana non sono certamente migliorati. SportFace.

sportface2016 : #ManCity nuovamente su #Messi? L'indiscrezione del Sun - arasp97 : La #Lidl che sta creando il panico con i suoi capi d'abbigliamento sembra Serena van der Woodsen quando torna a New… - micfur68 : Ma ho capito bene il City ha pagato Ferrante Torres 28 mln. + 12 di bonus e noi 60 Chiesa? C'è qualcosa che non mi torna. - news24_city : Torna il maltempo in Puglia, allerta gialla per le prossime 24 ore - news24_city : Torna il maltempo in Puglia, allerta gialla per le prossime 24 ore -

Ultime Notizie dalla rete : City torna Barcellona in guardia, il Manchester City torna alla carica per Messi: nuova offerta a gennaio TUTTO mercato WEB film coen

Torna oggi su Sky Atlantic e in streaming su Now Tv la quarta stagione di Fargo , la serie televisiva antologica creata da Noah Hawley . Ispirata all'omonimo capolavoro del 1996 dei fratelli Coen , i ...

Torna a giocare l’Udine City ma il derby lo vince il Prata

udine Sono state tre le gare disputate nel quinto turno della serie B di calcio a 5: tra queste il derby tra Prata e Udine City vinto (2-1) dai padroni di casa. É tornato in campo, a distanza di tre g ...

Torna oggi su Sky Atlantic e in streaming su Now Tv la quarta stagione di Fargo , la serie televisiva antologica creata da Noah Hawley . Ispirata all'omonimo capolavoro del 1996 dei fratelli Coen , i ...udine Sono state tre le gare disputate nel quinto turno della serie B di calcio a 5: tra queste il derby tra Prata e Udine City vinto (2-1) dai padroni di casa. É tornato in campo, a distanza di tre g ...