Il calendario dell’Avvento Nyx 2020 | diamanti | i migliori amici delle donne

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Chi di noinon rimane affascinata dalla vista di un diamante scintillante? Ebbene! IlNyxDiamonds&Ice Please! ci accontenta seppur solo in senso figurativo. Anche Nyx non si è limitato a un solo, bensì ha lanciato due versioni da 12 e 24 giorni… scopriamoli! IlNyx: “hip hop style” al femminileNyx Diamonds&Ice Please! – 24 giorni Una volta aperto a libro, ilNyxlascia di stucco: uno sfondo totalmente rosa shocking, caratterizzato da una cascata di. Diversi gli elementi figurativi preponderanti quali il ...