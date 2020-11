I miracoli della Raggi. Dopo sedici anni il Campidoglio approva il Piano sociale cittadino. “Superiamo la logica dell’assistenzialismo per promuovere l’autonomia della persona” (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Ieri è stata una giornata importante. Dopo sedici anni abbiamo approvato il Piano sociale cittadino, un documento che ridefinisce contenuti, qualità e quantità dei servizi sociali, rimettendo al centro la persona. Un traguardo importante che abbiamo Raggiunto in un momento delicato di grande bisogno”. E’ quanto ha annunciato su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. “Vogliamo restituire alle persone che vivono a Roma – ha aggiunto – la certezza di un sistema di protezione che possa sostenerli e affiancarli. Abbiamo riorganizzato i servizi sociali essenziali, inserendoli in una rete che spazia dal cohousing ai centri anti-violenza. Superiamo la logica dell’assistenzialismo per ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Ieri è stata una giornata importante.abbiamoto il, un documento che ridefinisce contenuti, qualità e quantità dei servizi sociali, rimettendo al centro la persona. Un traguardo importante che abbiamounto in un momento delicato di grande bisogno”. E’ quanto ha annunciato su Facebook la sindaca di Roma, Virginia. “Vogliamo restituire alle persone che vivono a Roma – ha aggiunto – la certezza di un sistema di protezione che possa sostenerli e affiancarli. Abbiamo riorganizzato i servizi sociali essenziali, inserendoli in una rete che spazia dal cohousing ai centri anti-violenza. Superiamo laper ...

