(Di mercoledì 18 novembre 2020) Non c'è un'età per smettere di imparare , per conoscere cose nuove e provare a migliorare competenze e passioni . Ipossono essere uno strumento perfetto per approfondire tante tematiche ...

paoloroversi : Nella nuova puntata di #TheGoodList intervisto lo scrittore e sceneggiatore #MatteBortolotti che ci elenca i I 5 m… - MariaLe60293384 : RT @tswiftita_: ?? A seguito dell’uscita della loro classifica dei 500 migliori album di sempre, @RollingStone sta rilasciando una serie di… - goldenlikeswift : RT @tswiftita_: ?? A seguito dell’uscita della loro classifica dei 500 migliori album di sempre, @RollingStone sta rilasciando una serie di… - matteoswift13 : RT @tswiftita_: ?? A seguito dell’uscita della loro classifica dei 500 migliori album di sempre, @RollingStone sta rilasciando una serie di… - ureyessogreen : RT @tswiftita_: ?? A seguito dell’uscita della loro classifica dei 500 migliori album di sempre, @RollingStone sta rilasciando una serie di… -

Ultime Notizie dalla rete : migliori podcast

Quotidiano.net

Per migliorare l’inglese, per consigli su come crescere i figli, per chi vuole capire di più di tecnologia, arte e musica: ecco i migliori podcast educativi per gli adulti ...Abbiamo deciso di salutare il 2020 con un podcast tutto dedicato a come dirgli addio. Voi ci avete già pensato? La prima puntata è in compagnia della scrittrice Marina Di Guardo ...