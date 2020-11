I gilet arancioni e la ricetta per risollevare l’economia: la lira italica [VIDEO] (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il leader dei gilet arancioni, Antonio Pappalardo, spiega la sua teoria economica: stampare nuova moneta, che si chiamerà “lira italica”. “Far lavorare la gente, risollevare l’economia italiana”. Sarebbero queste le uniche conseguenze di stampare una nuova moneta secondo il leader dei gilet arancioni, Antonio Pappalardo. Si chiamerebbe lira italica e secondo i “complottisti” italiani sarebbe L'articolo I gilet arancioni e la ricetta per risollevare l’economia: la lira italica VIDEO proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il leader dei, Antonio Pappalardo, spiega la sua teoria economica: stampare nuova moneta, che si chiamerà “”. “Far lavorare la gente,italiana”. Sarebbero queste le uniche conseguenze di stampare una nuova moneta secondo il leader dei, Antonio Pappalardo. Si chiamerebbee secondo i “complottisti” italiani sarebbe L'articolo Ie laper: laproviene da www.meteoweek.com.

Il "generale" Pappalardo: «Per Covid solo 500 morti». Annullata la manifestazione a Verona dei "Gilet arancioni"

I gilet arancioni e la ricetta per risollevare l'economia: la lira italica [VIDEO]

Il leader dei gilet arancioni, Antonio Pappalardo, spiega la sua teoria economica: stampare nuova moneta, che si chiamerà "Lira italica".

Piazza Venezia, proteste e scontri

È stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine per allontanare i manifestanti che ieri nel primo pomeriggio hanno portato in piazza un sit- in di protesta. Non c'era stato alcun ...

