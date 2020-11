I flaconi del vaccino parlano italiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il vaccino per il Covid-19 richiederà miliardi di flaconi di vetro e in Italia c’è una famiglia che li sta producendo. A Piombino Dese, un piccolo paese alle porte di Venezia, il Gruppo Stevanato, lavora senza sosta: alla fine di giugno, ha firmato un accordo con la Coalition for Epidemic Preparedness and Innovations (CEPI) norvegese, un gruppo sostenuto dalla Fondazione Gates che sta assistendo nove diversi progetti di vaccini contro il coronavirus compresi gli sforzi dell’azienda biotech Moderna di Boston e dell’Università di Oxford, per fornire 100 milioni di flaconi di vetro borosilicato per un massimo di 2 miliardi di dosi di vaccino. L’azienda familiare, sul campo da 71 anni, ha già assunto più di 300 nuovi lavoratori nei primi otto mesi del 2020 e si prepara ad un aumento del 20% della domanda per i suoi ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ilper il Covid-19 richiederà miliardi didi vetro e in Italia c’è una famiglia che li sta producendo. A Piombino Dese, un piccolo paese alle porte di Venezia, il Gruppo Stevanato, lavora senza sosta: alla fine di giugno, ha firmato un accordo con la Coalition for Epidemic Preparedness and Innovations (CEPI) norvegese, un gruppo sostenuto dalla Fondazione Gates che sta assistendo nove diversi progetti di vaccini contro il coronavirus compresi gli sforzi dell’azienda biotech Moderna di Boston e dell’Università di Oxford, per fornire 100 milioni didi vetro borosilicato per un massimo di 2 miliardi di dosi di. L’azienda familiare, sul campo da 71 anni, ha già assunto più di 300 nuovi lavoratori nei primi otto mesi del 2020 e si prepara ad un aumento del 20% della domanda per i suoi ...

