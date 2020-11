Huawei ha venduto Honor per salvare parte del business degli smartphone (Di mercoledì 18 novembre 2020) Dopo le indiscrezioni delle scorse settimane, arriva l’ufficialità: Huawei, colosso cinese noto soprattutto per gli smartphone, ha venduto il sub-brand Honor a un gruppo di 30 aziende, note come Shenzhen Zhixin New Information Technology. Una mossa che si è resa necessaria per salvare le attività di Honor in seguito alle restrizioni imposte dagli Stati Uniti. “In un momento difficile in cui gli elementi della tecnologia industriale sono insostenibili e le aziende di consumo sono sotto enorme pressione, al fine di consentire ai canali e ai fornitori di Honor di continuare, Huawei Investment Holding Co., Ltd. ha deciso di vendere l’intero patrimonio aziendale di Honor. L’acquirente è Shenzhen Zhixin New Information Technology” si legge ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) Dopo le indiscrezioni delle scorse settimane, arriva l’ufficialità:, colosso cinese noto soprattutto per gli, hail sub-branda un gruppo di 30 aziende, note come Shenzhen Zhixin New Information Technology. Una mossa che si è resa necessaria perle attività diin seguito alle restrizioni imposte dagli Stati Uniti. “In un momento difficile in cui gli elementi della tecnologia industriale sono insostenibili e le aziende di consumo sono sotto enorme pressione, al fine di consentire ai canali e ai fornitori didi continuare,Investment Holding Co., Ltd. ha deciso di vendere l’intero patrimonio aziendale di. L’acquirente è Shenzhen Zhixin New Information Technology” si legge ...

