Highlights e gol Italia-Svezia 4-1 | Qualificazioni Europei U21 2021 VIDEO

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Glie i gol di, match valevole per l’ultima giornata delleagliUnder 21, in cui gli azzurrini guidati dal tecnico Paolo Nicolato hanno travolto 4-1 la formazione ospite grazie alla doppietta di Giacomo Raspadori e alle reti di Youssef Maleh e Gianluca Scamacca. SportFace.

Gli highlights e i gol di Italia-Svezia, match valevole per l’ultima giornata delle qualificazioni agli Europei Under 21 2021, in cui gli azzurrini guidati dal tecnico Paolo Nicolato hanno travolto 4- ...Successo per 2-0 a Montevideo per il Brasile contro l'Uruguay. Arthur, centrocampista della Juventus, ha sbloccato con un tiro dal limite, di Richarlison l'altro gol verdeoro. Nel finale Cavani è stat ...