High School Musical: The Musical: Lo Speciale di Natale, il trailer (Di mercoledì 18 novembre 2020) Disney+ ha condiviso il trailer di High School Musical: The Musical: Lo Speciale di Natale, in arrivo in streaming dall'11 dicembre. High School Musical: The Miusical: Lo Speciale di Natale debutterà su Disney+ da venerdì 11 dicembre e online è stato condiviso il *trailer ufficiale, annunciando inoltre che da venerdì 20 novembre sarà disponibile la colonna sonora su tutte le piattaforme digitali. Il video mostra i protagonisti introdurre l'evento legato alla serie spiegando cosa possono attendersi i fan dallo Speciale tra canzoni, passi di danza e tanta atmosfera delle feste. Il trailer ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 18 novembre 2020) Disney+ ha condiviso ildi: The: Lodi, in arrivo in streaming dall'11 dicembre.: The Miusical: Lodidebutterà su Disney+ da venerdì 11 dicembre e online è stato condiviso il *ufficiale, annunciando inoltre che da venerdì 20 novembre sarà disponibile la colonna sonora su tutte le piattaforme digitali. Il video mostra i protagonisti introdurre l'evento legato alla serie spiegando cosa possono attendersi i fan dallotra canzoni, passi di danza e tanta atmosfera delle feste. Il...

jtlinder : Complete IGCA all-state volleyball teams: - cinemaniaco_fb : ?????????????? High School Musical: il trailer dello speciale natalizio in arrivo su Disney+ - telesimo : RT @DisneyPlusIT: Fate partire la musica (natalizia)! ??? High School Musical: The Musical: Lo Speciale di Natale arriva in streaming dall'1… - POPCORNTVit : High School Musical, tutto quello che c'è da sapere sullo Speciale di Natale - GioelePaglia : RT @DisneyPlusIT: Ecco come entrare nello spirito delle feste ?? Unisciti al cast di #HSMTMTS per cantare con loro canzoni natalizie, ascolt… -