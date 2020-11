Harry Styles vestito da donna su Vogue: le polemiche della destra americana (Di mercoledì 18 novembre 2020) Venerdì scorso la famosa rivista di moda Vogue ha fatto la storia presentando il cantante pop britannico Harry Styles come la sua prima cover star maschile. La copertina ha immediatamente scatenato conversazioni appassionate sulla mascolinità e l’abbigliamento di genere: Styles indossa un voluminoso abito abbinato a una giacca da smoking nera (entrambi disegnati da Gucci). L’immagine è rappresentativa di una crescente esplorazione della fluidità di genere e dell’abbigliamento non binario in atto, popolare tra i millennial e gli acquirenti della Gen-Z a cui Vogue si rivolge. Tuttavia, in tanti hanno espresso disapprovazione. Harry Styles, chi è il cantante degli One Direction che ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 18 novembre 2020) Venerdì scorso la famosa rivista di modaha fatto la storia presentando il cantante pop britannicocome la sua prima cover star maschile. La copertina ha immediatamente scatenato conversazioni appassionate sulla mascolinità e l’abbigliamento di genere:indossa un voluminoso abito abbinato a una giacca da smoking nera (entrambi disegnati da Gucci). L’immagine è rappresentativa di una crescente esplorazionefluidità di genere e dell’abbigliamento non binario in atto, popolare tra i millennial e gli acquirentiGen-Z a cuisi rivolge. Tuttavia, in tanti hanno espresso disapprovazione., chi è il cantante degli One Direction che ...

team_world : Non prendete impegni per questa sera (...????): al via la miniserie di Alessandro Michele per Gucci con Harry Styles… - MarcoMoriniTW : Harry Styles é il primo uomo ad apparire da solo sulla copertina di Vogue. A lui la rivista dedica il numero di dic… - team_world : #HarryStyles nominato Hitmaker dell’anno da Variety ?? . . Ps. per noi Harry sei l'hitmaker del secolo ?? - annabluelou : staserà avremo un episodio del #GucciFest dove ci saranno Harry Styles, Billie Eilish e Achille Lauro. MI TREMA IL CULO #GucciOuverture - gottagetbetter0 : RT @Ale_LoveIsLove: stasera vedremo harry styles recitare vestito con abiti di gucci. PORCA TROIA NON SONO PRONTA -