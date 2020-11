Harry Styles su Vogue in abiti da donna, la polemica coinvolge anche Elijah Wood (Di mercoledì 18 novembre 2020) Harry Styles su Vogue in abiti da donna: il gender fluid sulla copertina del magazine e nel servizio fotografico interno non viene apprezzato da tutti e scoppiano diverse polemiche in rete. L’ex One Direction non appare solo in copertina su Vogue ma è anche il protagonista di una lunga intervista a corredo di un servizio fotografico realizzato dal fotografo Tyler Mitchell, lo stesso che realizzò la copertina con Beyoncé. Tyler Mitchell è stato il primo fotografo afroamericano a scattare per una cover di Vogue America. Le foto con Harry Styles fanno discutere per gli abiti che il cantante indossa, abiti femminili con gonne svolazzanti che non denotano mascolinità, ma era proprio ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 18 novembre 2020)suinda: il gender fluid sulla copertina del magazine e nel servizio fotografico interno non viene apprezzato da tutti e scoppiano diverse polemiche in rete. L’ex One Direction non appare solo in copertina suma èil protagonista di una lunga intervista a corredo di un servizio fotografico realizzato dal fotografo Tyler Mitchell, lo stesso che realizzò la copertina con Beyoncé. Tyler Mitchell è stato il primo fotografo afroamericano a scattare per una cover diAmerica. Le foto confanno discutere per gliche il cantante indossa,femminili con gonne svolazzanti che non denotano mascolinità, ma era proprio ...

team_world : Non prendete impegni per questa sera (...????): al via la miniserie di Alessandro Michele per Gucci con Harry Styles… - MarcoMoriniTW : Harry Styles é il primo uomo ad apparire da solo sulla copertina di Vogue. A lui la rivista dedica il numero di dic… - team_world : #HarryStyles nominato Hitmaker dell’anno da Variety ?? . . Ps. per noi Harry sei l'hitmaker del secolo ?? - mvarteen : comunque a me non sono mai piaciuti né i ragazzi ricci né quelli con i capelli lunghi but I've been simping for Harry Styles since 2011 - RobertPattfake : e dopo aver letto che Harry Styles è lesbofobico posso chiudere Twitter -