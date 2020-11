Hamilton sulla Ferrari: “Abbiamo parlato in qualche occasione” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Hamilton sulla Ferrari: “Ci sono stati dei contatti in passato, ma c’erano le condizioni per firmare il contratto”. ROMA – Lewis Hamilton in un’intervista a La Gazzetta dello Sport è ritornato su un suo possibile approdo in Ferrari: “Non sono mai stato realmente vicino – ha ammesso il sette volte campione del mondo, riportato da Formula Passion – abbiamo parlato in qualche occasione, ma non siamo andati oltre il capire che opzioni ci fossero sul tavolo e non erano mai quelle giuste . Credo che il tempismo conti e le cose alla fine succedono per un motivo. Nelle ultime stagioni il mio contratto scadeva sempre in anni diversi da quelli di tutti gli altri piloti. Alla fine è andata così“. Il futuro di Hamilton resta in dubbio La porta alla ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 18 novembre 2020): “Ci sono stati dei contatti in passato, ma c’erano le condizioni per firmare il contratto”. ROMA – Lewisin un’intervista a La Gazzetta dello Sport è ritornato su un suo possibile approdo in: “Non sono mai stato realmente vicino – ha ammesso il sette volte campione del mondo, riportato da Formula Passion – abbiamoinoccasione, ma non siamo andati oltre il capire che opzioni ci fossero sul tavolo e non erano mai quelle giuste . Credo che il tempismo conti e le cose alla fine succedono per un motivo. Nelle ultime stagioni il mio contratto scadeva sempre in anni diversi da quelli di tutti gli altri piloti. Alla fine è andata così“. Il futuro diresta in dubbio La porta alla ...

