Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò in lacrime per il fidanzato: “Vedendomi così, perché non mi manda un segno?” (Video) (Di mercoledì 18 novembre 2020) Momento di sconforto per Rosalinda Cannavò, all’interno della casa del Grande Fratello Vip, che si è lasciata andare alle lacrime, pensando soprattutto al suo fidanzato Giuliano. Prontamente consolata da Giulia Salemi e Dayane Mello, l’attrice, che, come sappiamo, ha deciso di abbandonare il nome d’arte di Adua Del Vesco, si è aperta soprattutto con la modella brasiliana. Rosalinda sente la mancanza del fidanzato Giuliano ma, soprattutto, avverte la necessità di chiarire una serie di cose con lui: Avrei bisogno di capire un attimo, capire cosa pensa. Devo capire un po’ di cose però posso capirle solo vedendolo. Mi manca un sacco. Mi manca lui perché, comunque, è sempre stato il mio punto di riferimento. Lui è tanto altro… La cosa più ... Leggi su gossipblog (Di mercoledì 18 novembre 2020) Momento di sconforto per, all’interno della casa delVip, che si è lasciata andare alle, pensando soprattutto al suoGiuliano. Prontamente consolata da Giulia Salemi e Dayane Mello, l’attrice, che, come sappiamo, ha deciso di abbandonare il nome d’arte di Adua Del Vesco, si è aperta soprattutto con la modella brasiliana.sente la mancanza delGiuliano ma, soprattutto, avverte la necessità di chiarire una serie di cose con lui: Avrei bisogno di capire un attimo, capire cosa pensa. Devo capire un po’ di cose però posso capirle solo vedendolo. Mi manca un sacco. Mi manca lui, comunque, è sempre stato il mio punto di riferimento. Lui è tanto altro… La cosa più ...

trash_italiano : Pupo: 'tutte le donne del #GFVIP, tra cui Giulia Salemi, Adua, Dayane, Patrizia, Selvaggia, sposerebbero un miliard… - simone_paciello : Ormai il Grande Fratello ha più provvedimenti disciplinari del Collegio #GFVIP - stanzaselvaggia : Un mondo distopico in cui l’unico cenone di Natale tra non congiunti sarà nella casa del Grande fratello. - chanvndIerbong : “SEI TU IL GRANDE FRATELLO SEI TUUUU” - xcinefilax : La Gregoraci entra al Grande Fratello ma non si può parlare di lei. #GFVIP -