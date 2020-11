Grande Fratello Vip, Pupo: “Confermo, tutte sposerebbero un miliardario. Mi riferivo alle donne dentro la casa” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Nessun passo indietro, anzi due in avanti. Pupo non ritratta e conferma le parole espresse lunedì sera al Grande Fratello Vip. Durante lo scontro tra Dayane Mello ed Elisabetta Gregoraci, con la modella che aveva accostato le fortune della showgirl al matrimonio con Flavio Briatore, l’opinionista era intervenuto difendendo proprio la Gregoraci: “tutte voi là dentro vorreste sposare un miliardario”. Una tesi ribadita a distanza di ventiquattr’ore a La Zanzara, su Radio 24: “Attenzione, stanno strumentalizzando le cose che ho detto – ha spiegato il cantante a Giuseppe Cruciani – io mi riferivo alle concorrenti chiuse dentro la casa del Grande ... Leggi su gossipblog (Di mercoledì 18 novembre 2020) Nessun passo indietro, anzi due in avanti.non ritratta e conferma le parole espresse lunedì sera alVip. Durante lo scontro tra Dayane Mello ed Elisabetta Gregoraci, con la modella che aveva accostato le fortune della showgirl al matrimonio con Flavio Briatore, l’opinionista era intervenuto difendendo proprio la Gregoraci: “voi làvorreste sposare un”. Una tesi ribadita a distanza di ventiquattr’ore a La Zanzara, su Radio 24: “Attenzione, stanno strumentalizzando le cose che ho detto – ha spiegato il cantante a Giuseppe Cruciani – io miconcorrenti chiusela casa del...

GrandeOrienteit : L'uomo del mondo e fratello di tutti eliminato dai franchisti perché socialista, omosessuale e Massone. La figura d… - simone_paciello : Ormai il Grande Fratello ha più provvedimenti disciplinari del Collegio #GFVIP - stanzaselvaggia : Un mondo distopico in cui l’unico cenone di Natale tra non congiunti sarà nella casa del Grande fratello. - SabMusicIsLife : RT @dirtbagslou: “in te ho trovato casa” “sei il compagno del mio grande fratello” “io e fra siamo una cosa sola” “lasciatemi stare il mio… - Jef2296 : @G_Lapadula @SeleccionPeru Sei un grande lapadula, sei stato l'unico che secondo me ha dato tutto nel gioco, fa mal… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Chi è Manuel Galiano, il nuovo concorrente del Grande Fratello? MAM-e Selvaggia Roma sbugiardata dal fratello di Pretelli: l'audio della verità

Selvaggia Roma ha portato non poco scompiglio nella casa del Grande Fratello Vip. A fare scandalo sono state le pesantissime rivelazioni sulle sue presunte relazioni con i coinquilini Pierpaolo Pretel ...

GF vip, scivolone di Selvaggia Roma: «Non sono mongoloide». L'associazione persone sindrome di Down: «Provvedimenti»

Un nuovo polverone si alza sul Grande Fratello Vip a causa della nuova entrata Selvaggia Roma. L’ex concorrente di Temptation Island ha infatti pronunciato delle frasi non proprio felici, ...

Selvaggia Roma ha portato non poco scompiglio nella casa del Grande Fratello Vip. A fare scandalo sono state le pesantissime rivelazioni sulle sue presunte relazioni con i coinquilini Pierpaolo Pretel ...Un nuovo polverone si alza sul Grande Fratello Vip a causa della nuova entrata Selvaggia Roma. L’ex concorrente di Temptation Island ha infatti pronunciato delle frasi non proprio felici, ...