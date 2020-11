Grande Fratello Vip, fenomenologia dell’opinionista Pupo: le sue battute “migliori” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Pupo, in versione opinionista del Grande Fratello Vip, ne ha combinata un’altra delle sue. Una sua esclamazione, in difesa dell’amica Elisabetta Gregoraci, accusata di essere famosa unicamente per aver “sposato un miliardario” (Flavio Briatore, ovviamente), ha provocato lo sdegno di non poche rappresentanti del gentil sesso: Elisabetta Gregoraci ha sposato un miliardario e ha fatto bene! Tutte quante voi vorreste sposare un miliardario, lì dentro! È invidia! Il Pupo opinionista è così, prendere o lasciare. Sortite tranchant, opinioni categoriche che spaccano il pubblico in due, battute talmente agghiaccianti che il Palastudio potrebbe essere usato come deposito per i vaccini, freddure talmente brutte che fanno il giro e diventano belle, creando assuefazione, soprattutto. Unicamente per questo motivo, ... Leggi su tvblog (Di mercoledì 18 novembre 2020), in versione opinionista delVip, ne ha combinata un’altra delle sue. Una sua esclamazione, in difesa dell’amica Elisabetta Gregoraci, accusata di essere famosa unicamente per aver “sposato un miliardario” (Flavio Briatore, ovviamente), ha provocato lo sdegno di non poche rappresentanti del gentil sesso: Elisabetta Gregoraci ha sposato un miliardario e ha fatto bene! Tutte quante voi vorreste sposare un miliardario, lì dentro! È invidia! Ilopinionista è così, prendere o lasciare. Sortite tranchant, opinioni categoriche che spaccano il pubblico in due,talmente agghiaccianti che il Palastudio potrebbe essere usato come deposito per i vaccini, freddure talmente brutte che fanno il giro e diventano belle, creando assuefazione, soprattutto. Unicamente per questo motivo, ...

