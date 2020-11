GP Portogallo, Valentino Rossi: “Portimao tracciato fantastico, grip migliore rispetto a Valencia” (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Andare a Portimao è grandioso, è un tracciato fantastico. Qui il grip è migliore che a Valencia e di sicuro ci aiuterà“. C’è grande entusiasmo nelle parole di Valentino Rossi in vista del Gran Premio del Portogallo, ultima tappa del Motomondiale che di fatto ha già incoronato il giovane Joan Mir come campione del mondo del 2020. In MotoGP per Portimao si tratterà dell’esordio assoluto ma il Dottore, così come il compagno Maverick Vinales, ha già avuto l’occasione di provare il tracciato nei test del mese scorso. “Quella volta mi sono sentito benissimo, è diverso da tutti gli altri circuiti che abbiamo visitato nel corso della stagione – ha aggiunto Rossi – ed è nuovo per tutti, il che rende la cosa molto interessante. Vedremo“. “Non ... Leggi su sportface (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Andare a Portimao è grandioso, è un. Qui ilche a Valencia e di sicuro ci aiuterà“. C’è grande entusiasmo nelle parole diin vista del Gran Premio del, ultima tappa del Motomondiale che di fatto ha già incoronato il giovane Joan Mir come campione del mondo del 2020. In MotoGP per Portimao si tratterà dell’esordio assoluto ma il Dottore, così come il compagno Maverick Vinales, ha già avuto l’occasione di provare ilnei test del mese scorso. “Quella volta mi sono sentito benissimo, è diverso da tutti gli altri circuiti che abbiamo visitato nel corso della stagione – ha aggiunto– ed è nuovo per tutti, il che rende la cosa molto interessante. Vedremo“. “Non ...

