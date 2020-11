Giuseppe Conte interviene all’assemblea della Federazione italiana pubblici esercizi | diretta tv

LegaSalvini : SEI UN BUGIARDO. LO SFOGO DELL'IMPRENDITORE SMASCHERA CONTE - AnnalisaChirico : Giuseppe Conte vuole fare lo 007 ma stavolta rischia di farsi male. L'Istituto #cyber è l'ultimo di una serie di in… - Agenzia_Ansa : Giuseppe Conte ha sentito il fondatore di Emergency Gino Strada. Il nome di Strada è stato proposto da esponenti M5… - CosenzaPage : Sanità Calabria, Giuseppe Conte: 'Responsabilità mia. Mi spiace per i calabresi che meritano una risposta' - -… - LameziaClick : Sanità Calabria, Giuseppe Conte: 'Responsabilità mia. Mi spiace per i calabresi che meritano una risposta' -… -

Ultime Notizie dalla rete : Giuseppe Conte

ilGiornale.it

ROME, 18 NOV - Medical-aid NGO Emergency on Wednesday is set to start to provide health support in the southern region of Calabria amid the COVID-19 emergency after reaching a deal with the civil prot ...Da otto anni Emercency offre assistenza medica a Polisterna, nella Piana di Gioia Tauro, con Libera e Coop Toscana. Individuate quattro aree per le tende ...