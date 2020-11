Giulia Sol pensa al futuro? “Un nuovo capitolo”

Leggi su youmovies

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.Sol è tra le protagoniste di ‘Tale e quale show’. Ma quali sono i pensieri dell’artista? Ecco le sue belle parole. L’attesa per la finale del torneo dei campioni 2020 di ‘Tale e quale show’ oramai sta per finire. Il tutto infatti andrà in scena, con la diretta su Rai Uno, venerdì sera. Tra