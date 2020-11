Giugliano | blitz dei carabinieri al campo rom | 7 mezzi sequestrati e un uomo denunciato

NapoliToday : #Cronaca Abbandono di rifiuti: blitz all'esterno del campo rom a Giugliano -

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano blitz

Teleclubitalia.it

GIUGLIANO IN CAMPANIA - A Giugliano in Campania, in esito al predisposto servizio di controllo all’esterno del campo rom di via Carrafiello, i militari della stazione di Varcaturo hanno sequestrato 7 ...Blitz dei carabinieri di Giugliano al campo rom, denunce e sequestri Blitz dei carabinieri di Giugliano al campo rom, denunce e sequestri ...