Giornale di Brescia via da facebook per troppi commenti violenti. Il parere di Andrea Boscaro (Di mercoledì 18 novembre 2020) ITALIA - Da ' alessandrino espatriato ', leggo con assiduità le notizie che riguardano la provincia: è un modo immediato di sentirmi a casa, è un'occasione di chiacchiera sull'attualità con i miei familiari ed amici quanto torno. Nel tempo ... Leggi su radiogold (Di mercoledì 18 novembre 2020) ITALIA - Da ' alessandrino espatriato ', leggo con assiduità le notizie che riguardano la provincia: è un modo immediato di sentirmi a casa, è un'occasione di chiacchiera sull'attualità con i miei familiari ed amici quanto torno. Nel tempo ...

ilpost : Il Giornale di Brescia non aggiornerà più la sua pagina Facebook - ReputationMngr : La decisione del @GdB_it: non aggiornare più la pagina #Facebook per limitare insulti, astio e profili fake.… - SignorAldo : RT @AgostinelliAldo: Trovo molto coraggiosa e corretta la decisione del Giornale di Brescia di abbandonare i #socialnetwork, in primis #Fac… - PiacereIseo : Ramazzotti: «La Franciacorta linfa per la mia musica» - Giornale di Brescia - rzanardelli : RT @oilforbook: primo caso in Italia, @GdB_it annuncia che non aggiornerà più la sua pagina FB attaccata dai bot: il flusso della disinform… -