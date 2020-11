Giorgio Gori ricorda come è iniziata la storia con Cristina Parodi (Foto) (Di mercoledì 18 novembre 2020) Giorgio Gori era il direttore di rete e Cristina Parodi tra i volti del nuovo tg 5 (Foto). A Oggi è un altro giorno il sindaco di Bergamo racconta quel periodo con il telegiornale agli esordi e lui sempre presente e non solo per controllare da vicino tutto. “Prima mi interessava il tg ma poi ho capito che anche la conduttrice aveva qualcosa di speciale”. Anche Cristina Parodi era meravigliata della costante presenza del direttore dietro le telecamere, anche quando conduceva l’edizione della mezzanotte. Alla fine è stata lei a chiedergli di uscire: “Vogliamo andare al cinema?”. Da lì è iniziato il loro amore e questa estate hanno festeggiato i 25 anni di matrimonio. Giorgio Gori ospite di Serena Bortone presenta il suo libro “Riscatto – ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 18 novembre 2020)era il direttore di rete etra i volti del nuovo tg 5 (). A Oggi è un altro giorno il sindaco di Bergamo racconta quel periodo con il telegiornale agli esordi e lui sempre presente e non solo per controllare da vicino tutto. “Prima mi interessava il tg ma poi ho capito che anche la conduttrice aveva qualcosa di speciale”. Ancheera meravigliata della costante presenza del direttore dietro le telecamere, anche quando conduceva l’edizione della mezzanotte. Alla fine è stata lei a chiedergli di uscire: “Vogliamo andare al cinema?”. Da lì è iniziato il loro amore e questa estate hanno festeggiato i 25 anni di matrimonio.ospite di Serena Bortone presenta il suo libro “Riscatto – ...

giorgio_gori : Secondo l’ultimo sondaggio ?@swg_research? un terzo degli italiani è contrario alla vaccinazione anti-Covid. Il 20%… - giorgio_gori : La “concorrenza” tra pubblico e privato è una favola (lombarda). Il pubblico arranca, bloccato dall’inconcludenza d… - giorgio_gori : Non commento. Dico solo che al Comune di #Bergamo i dipendenti che usufruiscono dei brevi permessi consentiti dalla… - Aldaegrassa : @alucab @nuriachristine @giorgio_gori Non credo. Cristina forse sa cos'è un campione statistico. Sull'inefficacia c… - Aldaegrassa : @jonifrancesco @MarcoBiava @nuriachristine @giorgio_gori Dove presenta le scuse? Non le trovo. -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgio Gori «Riscatto»: la presentazione del libro di Giorgio Gori Giornale di Brescia Giorgio Gori ricorda come è iniziata la storia con Cristina Parodi (Foto)

A Oggi è un altro giorno Giorgio Gori ha raccontato del 1992 quando è iniziata la storia d'amore con Cristina Parodi (Foto) ...

CRISTINA, BENEDETTA, ANGELICA E ALESSANDRO: MOGLIE E FIGLI GIORGIO GORI/ “Insieme…”

Cristina Parodi, Alessandro, Benedetta e Angelica, moglie e figli di Giorgio Gori: un amore che dura da 25 anni e che ha affrontato insieme il lockdown.

A Oggi è un altro giorno Giorgio Gori ha raccontato del 1992 quando è iniziata la storia d'amore con Cristina Parodi (Foto) ...Cristina Parodi, Alessandro, Benedetta e Angelica, moglie e figli di Giorgio Gori: un amore che dura da 25 anni e che ha affrontato insieme il lockdown.